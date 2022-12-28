Ганна вже тривалий час живе в шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. 2015 року у них народився син Гліб, а в 2020 – Микита.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram 37-річна артистка поділилася зворушливими кадрами з цьогорічної фотосесії до Нового року, на яких вона позує зі старшим сином.

"Пам'ятайте ті почуття у дитинстві, ніби час тягнеться дуже повільно: здається, що все ще попереду, а життя буде вічним. Але чим ми старші, тим швидше минають тижні, дні та години. А потім настане "день бабака" і тільки встигаємо ловити момент "ранок-ніч". Знайома ситуація? Багато хто з нас тільки з роками розуміє, як важливо вчасно навчитися приймати свою недосконалість і любити близьких, вибирати те, що робить нас щасливими, боротися за те, що здається головним, і насолоджуватися життям — просто тому, що воно одне і повторити його «чисто» не вийде", — пише Анна Саліванчук.

Вона запропонувала українцям задуматися, як ми хотіли б зустріти старість, що б хотіли встигнути зробити.

"Можливо саме Вам зараз лише 20 років, і про старість думати зовсім не хочеться. Але просто повірте, життя летить! І з кожним роком все швидше. Ми всі там будемо і чим раніше замислимося, тим більше встигнемо зробити зі змістом, а не з відчуттям “чернетки”!! І на своїй старості ні про що не шкодуватимемо, а насолоджуватимемося моментом і нашими спогадами", — додала акторка.

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