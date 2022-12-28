Анна уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.

В этот раз на своей странице в Instagram 37-летняя артистка поделилась трогательными кадрами с фотосессии к Новому году, на которых она позирует со старшим сыном.

"Помните те чувства в детстве, будто время тянется очень медленно: кажется, что все еще впереди, а жизнь будет вечной. Но чем мы старше, тем быстрее проходят недели, дни и часы. А потом настанет "день сурка" и только будем успевать ловить моменм "утро-ночб". Знакомая ситуация? Многие из нас только с годами понимают, как важно вовремя научиться принимать свое несовершенство и любить близких, выбирать то, что делает нас счастливыми, бороться за то, что кажется главным, и наслаждаться жизнью — просто потому, что она одна и повторить ее «чисто» не получится", — пишет Анна Саливанчук.

Она предложила украинцам задуматься, как мы хотели бы встретить старость, что хотели бы успеть сделать.

"Возможно, именно Вам сейчас всего 20 лет, и о старости думать совсем не хочется. Но просто поверьте, жизнь летит! И с каждым годом все быстрее. Мы все там будем и чем раньше задумаемся, тем больше успеем сделать с содержанием, а не с ощущением "черновика"!!И на своей старости ни о чем не будем жалеть, а будем наслаждаться моментом и нашими воспоминаниями", - добавила актриса.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

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