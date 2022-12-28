На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що росіяни ввечері 27 грудня обстріляли пологовий будинок у Херсоні, де в той день народилося двоє немовлят. На щастя, всіх встигли забрати в укриття (фото 1).

Ворог далі проривається до Бахмута та Соледара на Донеччині. Наші натомість мають успіхи у Кремінної на Луганщині. І групу за групою нищать ДРГ, які намагаються заходити на Харківщину. На Запорізькому фронті традиційні артилерійські дуелі.

Вибухи на російському аеродромі Енгельс-2 ускладнять країні-агресору Росії завдання ракетних ударів по українських енергетичних об'єктах. Про це Марічка Падалко заяввила з посиланням на The New York Times.

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У Києві попрощалися з українським військовим Володимиром Єжовим із позивним «Вус», який 22 грудня загинув у боях під Бахмутом. Він був одним із розробників української компʼютерної гри S.T.A.L.K.E.R. У нього залишилася дружина та двоє неповнолітніх синів (фото 3).

Пенсіонерку в рф викинули з громадського транспорту за критику стану справ в російській армії (відео 4).

"Настільки зріс запит на ритуальні послуги в росії, що їх відкрито рекламують для родин загиблих військових (фото 5)", — додала Марічка Падалко.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.