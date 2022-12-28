На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что россияне вечером 27 декабря обстреляли роддом в Херсоне, где в тот день родилось двое младенцев. К счастью, всех успели унести в укрытие (фото 1).

Враг дальше прорывается в Бахмут и Соледар на Донетчине. Наши же имеют успехи у Кременной на Луганщине. И группу за группой уничтожают ДРГ, которые пытаются заходить в Харьковскую область. На Запорожском фронте традиционные артиллерийские дуэли.

Взрывы на российском аэродроме Энгельс-2 усложнят стране-агрессору России нанесение ракетных ударов по украинским энергетическим объектам. Об этом Маричка Падалко заявила со ссылкой на The New York Times.

В оккупированном Донецке подожгли авто со Z свастикой и оставили надпись «За Бучу!» (видео 2).

В Киеве простились с украинским военным Владимиром Ежовым с позывным «Ус», который 22 декабря погиб в боях под Бахмутом. Он был одним из разработчиков украинской компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. У него осталась жена и двое несовершеннолетних сыновей (фото 3).

Пенсионерку в России выбросили из общественного транспорта за критику положения дел в российской армии (видео 4).

"Настолько вырос запрос на ритуальные услуги в России, что их открыто рекламируют для семей погибших военных (фото 5)", — добавила Маричка Падалко.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.