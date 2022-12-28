Напередодні Різдва відбулася прем'єра музичного фільму «Колядки на Кудрявці», участь у якому взяли Джамала, Володимир Дантес, Wellboy та інші артисти.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Джамала пригадала та показала яскраві кадри, як відбувалася підготовка її виступу з колядкою «Ой грало море в неділю рано».

"Середа. 23 листопада. Зустрілася із талановитим Ярославом, який відповідав за саунд. Каже: «Ну я знаю, що ти щось вигадала?». Сміється. Я кажу «Так! Вигадала😂». Коли ми записали всі куплети, мені сильно закортіло, щоб з‘явився новий мотив – епічний, як у казці. «І це знаєш, який мотив? Ууу… А потім з‘явився Дай Боже - це ж головних хук, давай таку партію?». Написала ЩукаРиба, що маю задачку для них. Зробили на раз-два! Божественні! А далі вже як уві сні", — розповіла співачка.

Частина, яку виконавці між собою називали «імпровізацією» такою ж і залишилась. Артисти з першого разу все записали та нічого не змінювали.

"А хто знає більше, той зрозуміє, що в цих декількох тактах я розповіла про все, що зі мною сталося. І на кінець, Ярослав розкидав гітарне мереживо та додав рваних ударних, а на знімальному майданчику вже всі просто плакали від радості❤️", — додала Джамала.

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.