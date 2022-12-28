В канун Рождества состоялась премьера музыкального фильма «Колядки на Кудрявке», участие в котором приняли Джамала, Владимир Дантес, Wellboy и другие артисты.

В этот раз на своей странице в Instagram Джамала вспомнила и показала яркие кадры, как происходила подготовка ее выступления с колядкой «Ой грало море в неділю рано».

"Среда. 23 ноября. Встретилась с талантливым Ярославом, который отвечал за саунд. Говорит: «Ну я знаю, что ты что-то придумала?». Смеется. Я говорю «Да! Выдумала😂». Когда мы записали все куплеты, мне сильно приспичило, чтобы появился новый мотив – эпический, как в сказке. «И это знаешь, какой мотив? Ууу… А потом появился Дай Бог – это же главных хук, давай такую ​​партию?». Написала ЩукаРыба, что имею задачку для них. Сделали на раз-два! Божественный! А дальше уже как во сне", - рассказала певица.

Часть, которую исполнители между собой называли «импровизацией», такой же и осталась. Артисты с первого раза все записали и ничего не меняли.

"А кто знает больше, тот поймет, что в этих нескольких тактах я рассказала обо всем, что со мной произошло. И наконец, Ярослав разбросал гитарное кружево и добавил рваных ударных, а на съемочной площадке уже все просто плакали от радости❤️", – добавила Джамала.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.