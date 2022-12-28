Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила відео, в якому зачитала свою авторську молитву за Україну.

"Сьогодні я хочу помолитися і подякувати Господу за те, що береже Україну! 🙏 Дякую Господи, що даєш нам сили сміливо дивитися всім викликами в обличчя. Ми вистоїмо! Ми зможемо! Господи! Всели, будь ласка, особливу благодать. Щоби ніщо нас не злякало. Ніщо нас не зупинило! Щоби ми сміло йшли вперед і виборювали Світло для себе і для всього світу! 🕊️ Зішли надзвичайну енергію для наших сердець, яка зігріє нас попри темряву довкола і дасть нам Світло… яка дасть нам можливість віднаходити сили триматися, посміхатися і… жити далі, допомагати один одному вистояти. 🤲", — пише Руслана Лижичко.

Українці в коментарях підтримали співачку:

"Дякуємо, Руслана, за Вашу відвертість! За Вашу віру в Україну і ту енергію, що Ви даруєте людям!!! Скільки років свого життя Ви віддали людям!! Захоплювалась Вами в дитинстві, промайнуло 20 років захоплююсь зараз!! Ви легенда! Справжня! Сильна! Потужна і особлива!! Справжня Берегиня Українського народу🙌💫";

"Господи, вбережи всіх нас! Борони від темряви тих клятих визволителів";

"Влучні слова🔥".

Нагадаємо, Руслана Лижичко показала, чим вона займалася в Греції.

Як повідомляла Politeka, зірка "Євробачення" Руслана за кордоном поділилася трагічною історією.

Також Politeka писала, що зірка "Євробачення" Руслана Лижичко попросила про допомогу, записавши нове відеозвернення.