В этот раз на своей странице в Instagram артистка разместила видео, в котором зачитала свою авторскую молитву за Украину.

"Сегодня я хочу помолиться и поблагодарить Господа за то, что бережет Украину! 🙏 Спасибо Господи, что даешь нам силы смело смотреть всем вызовам в лицо. Мы выстоим! Мы сможем! Господи! Всели, пожалуйста, особую благодать. Чтобы ничто нас не испугало. Ничего нас не остановило! Чтобы мы смело шли вперед и боролись за Свет для себя и для всего мира! 🕊️ Взошли необыкновенную энергию для наших сердец, которая согреет нас вопреки темноте вокруг и даст нам Свет… которая даст нам возможность находить силы держаться, улыбаться и… жить дальше, помогать друг другу выстоять. 🤲", - пишет Руслана Лыжичко.

Украинцы в комментариях поддержали певицу:

"Спасибо, Руслана, за Вашу откровенность! За Вашу веру в Украину и ту энергию, которую Вы дарите людям!!! Сколько лет своей жизни Вы отдали людям!! Восхищалась Вами в детстве, прошло 20 лет восхищаюсь сейчас!! Вы легенда! Настоящая !Сильная!Мощная и особенная!!Настоящая Берегиня Украинского народа🙌💫";

"Господи, убереги всех нас! Храни от тьмы тех проклятых освободителей";

"Меткие слова🔥".

Напомним, Руслана Лыжичко показала, чем она занималась в Греции.

Как сообщала Politeka, звезда "Евровидения" Руслана за границей поделилась трагической историей.

Также Politeka писала, что звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко попросила о помощи, записав новое видеообращение.