Популярна фітнес-тренер, блогерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська дала три незвичайних рецепти з гречки.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова розповіла, як урізноманітнити страви з цієї корисної крупи.

По-перше, Марина Боржемська пропонує українцям приготувати рибні котлети з додаванням гречки на пару.

Інгредієнти: філе тилапії (2 філе, 300 г), морква (1 шт), цибуля (половинка), зварена гречка (200-300 г), яйце (1 шт.), сіль (0,5 ч.л), інші приправи.

Спосіб приготування: наріжте шматочками філе. Подрібніть до стану пюре в комбайні. Додайте сіль, приправи, гречану кашу. Знову збийте в комбайні. Наріжте цибулю та покладіть у велику каструлю. Натріть моркву на тертці і збийте в комбайні. Помістіть суміш в миску з цибулею та перемішайте, додайте яйце. Змастіть решітку пароварки оливковою олією. Сформуйте руками котлети і викладіть на решітку. Накрийте пароварку кришкою і залиште готувати на 20 хвилин. Готово.

Також зірка "Зважені та щасливі" радить зробити овочевий салат з гречкою.

Інгредієнти: відварена гречана крупа (3 ст. л), огірок (100-200 г), помідори (3 шт.), болгарський перець (50-100 г), фета або бринза (50 г), петрушка, маслини, чорний перець та приправи. Можна додати будь-які інші овочі. Для заправки: оливкова олія (2 ст. л), бальзамічний соус, лимонний сік (ч.л).

Спосіб приготування: помийте овочі. Наріжте огірок та помідор кубиками. Очистіть від насіння перець та подрібніть його. Додайте до овочів відварену гречку та спеції. Фету або бринзу наріжте на дрібні шматочки. Для заправки – оливкова олія, лимонний сік та бальзамічний соус. За бажанням видавити часник.

Третій рецепт від зіркової тренерки — гречана запіканка:

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

Також Politeka писала, що Боржемська розповіла, як діти прийняли її нового коханого.