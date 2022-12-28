Популярная фитнес-тренер, блогер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская дала три необычных рецепта из гречки.

В этот раз на своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова рассказала, как разнообразить блюда из этой полезной крупы.

Во-первых, Марина Боржемская предлагает украинцам приготовить рыбные котлеты с добавлением гречихи на пару.

Ингредиенты: филе тилапии (2 филе, 300 г), морковь (1 шт), лук (половинка), сваренная гречка (200-300 г), яйцо (1 шт.), соль (0,5 ч.л), другие приправы.

Способ приготовления: нарежьте кусочками филе. Измельчите до состояния пюре в комбайне. Добавьте соль, приправы, гречневую кашу. Снова взбейте в комбайне. Нарежьте лук и положите в большую кастрюлю. Натрите морковь на терке и взбейте в комбайне. Поместите смесь в миску с луком и перемешайте, добавьте яйцо. Смажьте решетку пароварки оливковым маслом. Сформируйте руками котлеты и выложите на решетку. Накройте пароварку крышкой и оставьте готовить на 20 минут. Готово.

Также звезда "Зважені та щасливі" советует сделать овощной салат с гречкой.

Ингредиенты: отварная гречневая крупа (3 ст. л), огурец (100-200 г), помидоры (3 шт.), болгарский перец (50-100 г), фета или брынза (50 г), петрушка, маслины, черный перец и приправы. Можно добавить любые другие овощи. Для заправки оливковое масло (2 ст. л), бальзамический соус, лимонный сок (ч.л).

Способ приготовления: помойте овощи. Нарежьте огурец и помидор кубиками. Очистите от семян перец и измельчите. Добавьте к овощам отварную гречку и специи. Фету или брынзу нарежьте на мелкие кусочки. Для заправки - оливковое масло, лимонный сок и бальзамический соус. По желанию выдавить чеснок.

Третий рецепт от звездной тренерши – гречневая запеканка:

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

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