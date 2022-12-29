Відома співачка Злата Огневич похвалилася, як проводить час на прем'єрі фільму її колеги та знайомої Ксенії Мішиної.

Популярна українська співачка Злата Огневич займається допомогою для ЗСУ, виступає з благодійними концертами та продовжує жити вдома у Києві. Незважаючи на всі складнощі, встигає Злата також записувати нові композиції та відвідувати різноманітні заходи.

Українська романтична комедія "Сусідка" з Ксенією Мішиною в головній ролі зовсім скоро з'явиться на екранах, тому прем'єр показ відвідали багато зірок.

В акторському складі фільму не обійшлося і без зіркових камео: так, уперше на великому екрані у стрічці "Сусідка" з'явиться Дмитро Гордон. Частину коштів від кожного квитка обіцяли надсилати на ЗСУ.

На прем'єрному показі Злата Огневич також оцінила роботу колеги Ксенії Мішиної: "Це пожежа!"

Раніше артистка сама попросила допомоги, зважаючи на серйозність хвороби.

Для звернення артистка також опублікувала в Інстаграмі дитячі фото, де їй лише 4 роки і сама вона безтурботна «сніжинка».

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