Популярная украинская певица Злата Огневич занимается помощью для ВСУ, выступает с благотворительными концертами и продолжает жить дома в Киеве. Несмотря на все сложности, успевает Злата также записывать новые композиции и посещать различные мероприятия.
Украинская романтическая комедия "Соседка" с Ксенией Мишиной в главной роли совсем скоро появится на экранах, поэтому премьерый показ посетили многие звезды.
В актерском составе фильма не обошлось и без звездных камео: так, впервые на большом экране в ленте "Соседка" появится Дмитрий Гордон. Часть средств от каждого билета обещали отправлять на ВСУ.
На премьерном показе Злата Огневич также оценила работу коллеги Ксении Мишиной: "Это пожар!".
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Ранее артистка сама попросила помощи, обращая внимание на серьезность болезни.
Для обращения артистка также опубликовала в Инстаграм детские фото, где ей всего 4 года и сама она беззаботная «снежинка».
Напомним, "Шикарный дуэт": Полякова и Пивоваров спели вживую на одной сцене украиноязычный хит.
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