На своїй сторінці в Instagram артистка вирішила поговорити про те, як тваринки рятували українців під час війни.

"Від себе розкажу, що мої Чіча і Пеппа з початку усього жаху були дуже тривожні… але дуже слухняні) я вже навіть і забула,що колись годинами шукала рудого бешкетника, або вигадувала покарання білій бестії…бо кожного разу було її шкода. Кожну ніч вони тулилися та гріли мене, притискалися та були дуже чемними. Гуляли ми дуже мало, порівнюючи з довоєнним часом, але ж майже кожного дня, і це були найкращі миті, які допомагали триматися. Коли ми ночували у сховищі, дуже хвилювалася, щоб мої песики не завдавали проблем людям які спали поруч, та тим, хто ночував із маленькими дітками…Але ці два пухнастики стали справжніми героями та почетними розважальниками дітлахів!", — пише Даша Астаф'єва.

Згодом у компанії сталося поповнення — чорний песик Шеф, або інакше Фуфа.

"Стали друзями не одразу, але зараз навіть не можемо пригадати, що колись жили окремо! Зараз разом усе - і гуляти, і робити шкоду, наводити марафет та захищати тата й маму від найстрашніших людей в світі- лікарів,сусідів,сантехнікiв, та особливо тих ,хто приходить зняти показники лічильників! [Ух, кожного разу хочу відкусити шматок тієї салатової жилетки, та нап’ялити на себе]*Шеф. Отака історія, як страшна та виснажуюча війна, іноді створює дива…", — додала співачка.

Також Даша Астаф'єва похвалилася подарунками від пса-піротехніка Патрона — стильними шлеями для її собак.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон.