На своей странице в Instagram артистка решила поговорить о том, как животные спасали украинцев во время войны.

"От себя расскажу, что мои Чича и Пеппа с начала всего ужаса были очень тревожные… но очень послушные) я уже даже и забыла, что когда-то часами искала рыжего озорника, или придумывала наказание белой бестии… потому что каждый раз было ее жалко. Каждую ночь они ютились и грели меня, прижимались и были очень вежливыми, гуляли мы очень мало, сравнивая с довоенным временем, но почти каждый день, и это были лучшие мгновения, которые помогали держаться. Когда мы ночевали в убежище, очень волновалась, чтобы мои собачки не доставляли проблем спавшим рядом людям и тем, кто ночевал с маленькими детьми…Но эти два пушистика стали настоящими героями и почетными развлекателями детишек!", — пишет Даша Астафьева.

Дальше в компании произошло пополнение — черная собачка Шеф, или иначе Фуфа.

"Стали друзьями не сразу, но сейчас даже не можем вспомнить, что когда-то жили отдельно! Сейчас вместе все - и гулять, и делать вред, наводить марафет и защищать папу и маму от самых страшных людей в мире-врачей, соседей, сантехников, и особенно тех, кто приходит снять показатели счетчиков![Ух, каждый раз хочу откусить кусок той салатовой жилетки, и натянуть на себя]*Шеф. Такая история, как страшная и изнуряющая война, иногда создает чудеса...", - добавила певица.

Также Даша Астафьева похвасталась подарками от пса-пиротехника Патрона — стильными шлеями для ее собак.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.