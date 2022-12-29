Популярна українська співачка Надя Дорофєєва розповіла про розлучення з Дантесом згодом після ухваленого рішення. Більше того, артистка почала зустрічатися з ледве розлученим другом сім'ї, а сам Дантес - з його колишньою дружиною.

Заміну партнерів у парах обговорювали у мережі цілий рік. Втім, Дорофєєва вирішила показати, які заголовки ЗМІ запам'яталися їй цього року найбільше.

"Не вистачає "вижила Дантеса з дому", щоб всі коментатори були щасливі); Вижила Дантеса з дому;

вже років 5 пишуть, що ти вагітна, то скільки ж у тебе дітей? 🤔; Коментарі переплюнули пресу..😂; сім'ю розбила, а так нічого 🥺; Ахаха, не вистачає у відео заголовків про Дантеса

звабила одруженого. Дорофєєвої не вистачило пристрастей з Дантесом і вона з чоловіком у якого 2 дітей; Шок би був якби написали Надя сховала свій горіх» - пишуть у мережі.

Раніше зірка виклала зворушливе відео, на якому показала себе з новим коханим і не лише.

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