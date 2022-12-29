Известная певица Надя Дорофеева подвела итоги уходящего 2022 необычным образом в этот раз.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева рассказала о разводе с Дантесом спкстя некоторое время после принятого решения. Более того, артистка начала встречаться с едва разведенным другом семьи, а сам Дантес - с его бывшей женой.

Замену партнеров в парах обсуждали в сети целый год. Впрочем, Дорофеева решила показать, какие заголовки СМИ запомнились ей в этом году больше всего.

«Не хватает «выжила Дантеса из дома», чтобы все комментаторы были счастливы); Выжила Дантеса из дома;

уже лет 5 пишут, что ты беременна, так сколько же у тебя детей?🤔; Комментарии переплюнули прессу..😂; семью разбила, а так ничего🥺; Ахаха, не хватает в видео заголовков о Дантесе

обольстила женатого. Дорофеевой не хватило страстей с Дантесом и она замутила с мужем у которого 2 детей; Шок бы был если бы написали Надя спрятала свой орех» - пишут в сети.

Ранее звезда выложила трогательное видео, на котором показала себя с новым возлюбленным и не только.

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