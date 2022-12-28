Катерина Репяхова та Віктор Павлик одружилися у травні 2020 року. Репяхова молодша за артиста на 29 років.

Як повідомляє Politeka.net, історія кохання українського співака Віктора Павлика та його молодої дружини Каті Репяхової не всім подобається, але мало хто сумнівається у щирих почуттях дівчини до співака. Блоггерша часто публікує у мережі архівні фотографії. Днями дівчина згадала в Інстаграм зустріч із майбутнім чоловіком, коли їй було 11 років.

Приїхавши до Трускавця, блогерка опублікувала чорно-біле фото міста. Катерина зізналася, що це справді її рідне місто, місто її дитинства. І саме Трускавець познайомив Реп'яхову із творчістю майбутнього чоловіка.

Катерина Репяхова також опублікувала архівний кадр, на якому позує із майбутнім чоловіком ще маленькою дівчинкою. Фотографію датовано 2005 роком. Тоді виконавцю було 40 років, а Каті – лише 11. Тоді вона була лише шанувальницею Віктора Павлика і навіть подумати не могла, що саме він пізніше стане її чоловіком та батьком її сина.

Варто зазначити, що Катерина Репяхова та Віктор Павлик одружилися у травні 2020 року. Репяхова молодша за артиста на 29 років. Влітку 2021-го у пари народився первісток - син Михайло.

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