Екатерина Репяхова и Виктор Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет.

Как сообщает Politeka.net, история любви украинского певца Виктора Павлика и его молодой жены Кати Репяховой не всем нравится, но мало кто сомневается в искренних чувствах девушки к певцу. Блоггерша часто публикует в сети архивные фотографии. На днях девушка вспомнила в Инстаграм встречу с будущим мужем, когда ей было 11 лет.

Приехав в Трускавец, блоггерка опубликовала черно-белое фото города. Екатерина призналась, что это действительно ее родной город, город ее детства. И именно Трускавец познакомил Репьяхову с творчеством будущего мужа.

Екатерина Репяхова также опубликовала архивный кадр, на котором позирует с будущим мужем еще маленькой девочкой. Фотография датирована 2005 годом. Тогда исполнителю было 40 лет, а Кате – всего 11. Тогда она была лишь поклонницей Виктора Павлика и даже подумать не могла, что именно он позже станет ее мужем и отцом ее сына.

Стоит отметить, что Екатерина Репяхова и Виктор Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился первенец - сын Михаил.

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