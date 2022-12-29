Популярна українська співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька продовжує ділитися яскравими кадрами, розповідає про себе та ділиться особистим в Інстаграм. Цього разу Олександра зворушила кадром "по-домашньому" разом із колегами, зробленим перед святами.

«Теплом огортає будинок на свята ❤️ Цього року так важливо знати, що поряд є люди, на яких можна покластися. У прямому та переносному сенсі 😉

Дякую, що слухаєте, підтримуєте, коментуєте! Дякую, що додаєте СВЯТА у свої плейлисти. Дякую, що поряд — у найкращі миті та темні дні — ось уже 5 років з моменту створення гурту KAZKA. Це щось неймовірне», - написала Зарицька.

У мережі відреагували:

«Класні 😍; Де Микита 😢; Вауууу😍 круті такі ❤️; Ваааау😍; Прекрасні✨; Найкращі❤️Де Микита!».

Раніше Саша виклала незвичайне фото, на якому з'явилася у новому образі.

Як виявилось, Саша представила чергову пісню з нового альбому "СВЯТА", яку увійшли всі найпопулярніші хіти гурту KAZKA за п'ять років. І цього разу йдеться про пісню "Вирулю". На новій фотографії Олександра знята в цікавій локації та незвичайному образі.

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