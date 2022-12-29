Популярная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая продолжает делиться яркими кадрами, рассказывает о себе и делится личным в Инстаграм. В этот раз Александра умилила кадром "по-домашнему" вместе с коллегами, сделанным перед праздниками.
«Теплом окутывает дом на праздники ❤️ В этом году так важно знать, что рядом есть люди, на которых можно положиться. В прямом и переносном смысле 😉
Спасибо, что слушаете, поддерживаете, комментируете! Спасибо, что добавляете ПРАЗДНИКИ в свои плейлисты. Спасибо, что рядом — в самые лучшие мгновения и самые темные дни — вот уже 5 лет с момента создания группы KAZKA. Это что-то невероятное» - написала Зарицкая.
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Как оказалось, Саша представила очередную песню из нового альбома "СВЯТА", которую вошли все самые популярные хиты группы KAZKA за пять лет. И в этот раз речь идет о песне "Вырулю". На новой фотографии Александра запечатлена в интересной локации и необычном образе.
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