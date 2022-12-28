Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram ведучий повідомив, що серйозно травмував ногу, та показав декілька кадрів.
На одній зі світлин Андрій Бєдняков засвітив величезний набряк на нозі, в районі кісточки. Він у жартівливій формі повідомив, що отримав травму під час занять спортом, але не став уточнювати подробиць.
"Спорт – зло. Моя експертна думка", — написав Бєдняков.
На другому фото Андрій показав уже загіпсовану ногу.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
"Ого!": вибух прогримів в багатоповерхівці в Києві, на фото знайшли причину
П'яний одесит обстріляв блокпост у комендантську годину, фото: "Гуляв на корпоративі і..."
"Як равлик ходжу": Jerry Heil, з якою сталася біда, вийшла на зв'язок з лікарні
Подарунок росіянки 10-річному сину збурив українців: "Відео не про те, який поганий..."
"Беріть маркери, будете розписувати", — жартує шоумен.
Раніше Андрій Бєдняков різко відповів на образи та закиди з боку росіян, чому він не показує, скільки окупанти всього будують у його рідному Маріуполі.
"Щоразу кажу собі, що дурним людям (адже розумні таке не напишуть) відповідати немає сенсу. Але потім кажу собі, що просто мозок у кожного працює по-своєму. І в цьому немає їхньої провини. Відповідаю: Так, будують. Постійно щось відкривають. Урочисто. Для картинки, перерізаючи стрічки. Як колись перерізали лінію життя в цьому місті", - написав ведучий.
Він порівняв "відбудову" Маріуполя росіянами з чоловіком, який б'є свою дружину, але для інших створює картинку ідеальної родини.
Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.
Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.
Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.