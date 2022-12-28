Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram ведучий повідомив, що серйозно травмував ногу, та показав декілька кадрів.

На одній зі світлин Андрій Бєдняков засвітив величезний набряк на нозі, в районі кісточки. Він у жартівливій формі повідомив, що отримав травму під час занять спортом, але не став уточнювати подробиць.

"Спорт – зло. Моя експертна думка", — написав Бєдняков.

На другому фото Андрій показав уже загіпсовану ногу.

"Беріть маркери, будете розписувати", — жартує шоумен.

Раніше Андрій Бєдняков різко відповів на образи та закиди з боку росіян, чому він не показує, скільки окупанти всього будують у його рідному Маріуполі.

"Щоразу кажу собі, що дурним людям (адже розумні таке не напишуть) відповідати немає сенсу. Але потім кажу собі, що просто мозок у кожного працює по-своєму. І в цьому немає їхньої провини. Відповідаю: Так, будують. Постійно щось відкривають. Урочисто. Для картинки, перерізаючи стрічки. Як колись перерізали лінію життя в цьому місті", - написав ведучий.

Він порівняв "відбудову" Маріуполя росіянами з чоловіком, який б'є свою дружину, але для інших створює картинку ідеальної родини.

Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.

Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.