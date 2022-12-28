В этот раз в сторис на своей странице в Instagram ведущий сообщил, что серьезно травмировал ногу, и показал несколько кадров.

На одной из фотографий Андрей Бедняков засветил огромный отек на ноге, в районе щиколотки. Он в шутливой форме сообщил, что получил травму на занятиях спортом, но не стал уточнять подробностей.

"Спорт - зло. Мое экспертное мнение", - написал Бедняков.

На втором фото Андрей показал уже загипсованную ногу.

"Берите маркеры, будете расписывать", - шутит шоумен.

Ранее Андрей Бедняков резко ответил на оскорбления и упреки со стороны россиян, почему он не показывает, сколько оккупанты всего строят в его родном Мариуполе.

"Каждый раз говорю себе, что глупым людям (ведь умные такое не напишут) отвечать нет смысла. Но потом говорю себе, что просто мозг у каждого работает по-своему. И в этом нет их вины. Отвечаю: Да, строят. Постоянно что-то открывают. Торжественно. Для картинки, перерезая ленты. Как когда-то перерезали линию жизни в этом городе", - написал ведущий.

Он сравнил "восстановление" Мариуполя россиянами с мужчиной, который избивает свою жену, но для других создает картинку идеальной семьи.

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.