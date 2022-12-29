На думку зірки серіалу "Свати" Анни Кошмал, цей момент із її спілкування з дитиною дуже яскраво описує реалії сучасних українців.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Анна Кошмал, зірка серіалу "Свати", зізналася, що пообіцяла сину Михайлу після перемоги України над російськими загарбниками. Про це вона повідомила в Instagram, а також розповіла про надзвичайно дорослий діалог із маленьким сином.

На думку зірки серіалу "Свати", цей момент із її спілкування з дитиною дуже яскраво описує реалії сучасних українців.

"Врізалася в пам'ять одна з наших вечірніх розмов з Мишком, близько місяця тому. Подумала, що цей діалог дуже яскраво описує час, в якому ми живемо сьогодні: "Мам, а у нас ще є цукерки чи тільки з похорону залишилися?" Тільки з похорону, кошеня. Як дадуть світло, вибіжу тобі ще за смакотами". - "Мам, а коли світло відремонтують?" - "Коли наші захисники виженуть ворогів з України". - "І тоді ми поїдемо до моря?" - "Поїдемо, синку, обов'язково! ", - Поділилася Анна Кошмал.

Анна Кошмал також додала, що діти є найголовнішою мотивацією для боротьби із росіянами.

"Наші діти заслуговують жити у вільній країні під мирним небом. Це одна з найсильніших мотивацій для постійної боротьби. Зараз ми швидко пристосовуємось до будь-яких умов, адже нас усіх об'єднує спільна мета – перемога", - зазначила актриса.

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