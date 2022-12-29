Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Анна Кошмал, зірка серіалу "Свати", зізналася, що пообіцяла сину Михайлу після перемоги України над російськими загарбниками. Про це вона повідомила в Instagram, а також розповіла про надзвичайно дорослий діалог із маленьким сином.
На думку зірки серіалу "Свати", цей момент із її спілкування з дитиною дуже яскраво описує реалії сучасних українців.
"Врізалася в пам'ять одна з наших вечірніх розмов з Мишком, близько місяця тому. Подумала, що цей діалог дуже яскраво описує час, в якому ми живемо сьогодні: "Мам, а у нас ще є цукерки чи тільки з похорону залишилися?" Тільки з похорону, кошеня. Як дадуть світло, вибіжу тобі ще за смакотами". - "Мам, а коли світло відремонтують?" - "Коли наші захисники виженуть ворогів з України". - "І тоді ми поїдемо до моря?" - "Поїдемо, синку, обов'язково! ", - Поділилася Анна Кошмал.
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Анна Кошмал також додала, що діти є найголовнішою мотивацією для боротьби із росіянами.
"Наші діти заслуговують жити у вільній країні під мирним небом. Це одна з найсильніших мотивацій для постійної боротьби. Зараз ми швидко пристосовуємось до будь-яких умов, адже нас усіх об'єднує спільна мета – перемога", - зазначила актриса.
Нагадаємо, що зірка "Сватів" Кошмал згадала про попередження, яке отримала напередодні вторгнення Росії.
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