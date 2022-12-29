Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Анна Кошмал, звезда сериала "Сваты", призналась, что пообещала сыну Михаилу после победы Украины над российскими захватчиками. Об этом она сообщила в Instagram, а также рассказала о необычайно взрослом диалоге с 4-летним сыном.
По мнению звезды сериала "Сваты", этот момент из ее общения с ребенком очень ярко описывает реалии современных украинцев.
"Врезался в память один из наших вечерних разговоров с Мишей, около месяца назад. Подумала, что этот диалог очень ярко описывает время, в котором мы живем сегодня: "Мам, а у нас еще есть конфеты или только с похорон остались?" – "Только с похорон, котенок. Как дадут свет, выбегу тебе еще за вкусностями". – "Мам, а когда свет отремонтируют?" – "Когда наши защитники выгонят врагов из Украины". – "И тогда мы поедем к морю?" – "Поедем, сынок, обязательно!", – поделилась Анна Кошмал.
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Анна Кошмал также добавила, что дети являются самой главной мотивацией для борьбы с россиянами.
"Наши дети заслуживают жить в свободной стране под мирным небом. Это одна из сильнейших мотиваций для постоянной борьбы. Сейчас мы быстро приспосабливаемся к любым условиям, ведь нас всех объединяет общая цель - победа", - отметила актриса.
Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.
Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.
Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.