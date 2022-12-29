По мнению звезды сериала "Сваты" Анны Кошмал, этот момент из ее общения с ребенком очень ярко описывает реалии современных украинцев.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Анна Кошмал, звезда сериала "Сваты", призналась, что пообещала сыну Михаилу после победы Украины над российскими захватчиками. Об этом она сообщила в Instagram, а также рассказала о необычайно взрослом диалоге с 4-летним сыном.

По мнению звезды сериала "Сваты", этот момент из ее общения с ребенком очень ярко описывает реалии современных украинцев.

"Врезался в память один из наших вечерних разговоров с Мишей, около месяца назад. Подумала, что этот диалог очень ярко описывает время, в котором мы живем сегодня: "Мам, а у нас еще есть конфеты или только с похорон остались?" – "Только с похорон, котенок. Как дадут свет, выбегу тебе еще за вкусностями". – "Мам, а когда свет отремонтируют?" – "Когда наши защитники выгонят врагов из Украины". – "И тогда мы поедем к морю?" – "Поедем, сынок, обязательно!", – поделилась Анна Кошмал.

Анна Кошмал также добавила, что дети являются самой главной мотивацией для борьбы с россиянами.

"Наши дети заслуживают жить в свободной стране под мирным небом. Это одна из сильнейших мотиваций для постоянной борьбы. Сейчас мы быстро приспосабливаемся к любым условиям, ведь нас всех объединяет общая цель - победа", - отметила актриса.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.



