Кліпом на дуетну композицію "Який ти козак" хотіли знову порушити тему в основі сюжетної лінії відключення електроенергії, що, на жаль, зараз дуже актуально для всіх українців.
«Відеокліп на пісню знято для підняття вашого настрою. Сподіваюся, сюжетна лінія, присвячена відключенню електроенергії в країні, викличе у вас усмішку» – висловилася Трінчер.
Втім, її образ викликав чимало галасу – Ганна з'являється у досить відвертому образі: у ботфортах, спідній білизні, пояску та білому корсеті.
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«Аня ти велика молодець 🥰 кліп взагалі бомба це шедеврально; одна реклама нудить з перебором; У такий складний час ви робите все, щоб наше українське було всюди та культура розвивалася;
Давайте бути відвертими, Аня та її любов похвалитися перебрала; а можна менше голого тіла та більше сенсу? Кліп супер, але реклама "задушила" такий чудовий кліп;
Можна ще труси поменше і побільше стрибків, навіщо; може, треба показувати нормальну культуру, а чи не одне тіло».
Нагадаємо, Ганна Трінчер - українська співачка, блогерка та актриса, яка всіма силами намагається прославитися. Після набуття популярності зізнавалася, що не всі частини тіла їй у собі подобаються. І нещодавно Ганна зважилася на операцію зі збільшення грудей, зробивши третій розмір.
Тепер дівчина постійно наголошує на своїй фігурі.
Нагадаємо, Ганна Трінчер зважилася на кардинальну зміну іміджу, звернувшись за порадою.
А ще Politeka повідомляла, що Трінчер зобразила ситуацію, в якій себе впізнали всі українці.
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