Украинская певица Анна Тринчер и рэпер Позитив выпустили клип на свою украиноязычную песню. Они решили показать довольно необычные образы, которые вызвали споры в сети

Клипом на дуэтную композицию "Який ти козак" хотели опять поднять тему в основе сюжетной линии отключения электроэнергии, что, к сожалению, сейчас очень актуально для всех украинцев.

«Видеоклип на песню снят для поднятия вашего настроения. Надеюсь, сюжетная линия, посвященная отключению электроэнергии в стране, вызовет у вас улыбку» – высказалась Тринчер.

Впрочем, ее образ вызвал немало шума – Анна появляется в довольно откровенном образе: в ботфортах, нижнем белье, пояске и белом корсете.

«Аня ты великая молодец 🥰 клип вообще бомба это шедеврально; одна реклама подташнивает с перебором; В такое сложное время вы делаете все, чтобы наше украинское было повсюду и культура развивалась;

Давайте быть откровенными, Аня и ее любовь похвастаться перебрала; а можно меньше голого тела и больше смысла? Клип супер, но реклама "удушила" такой прекрасный клип;

Можно еще трусы поменьше и прыжков побольше, зачем; может надо показывать нормальную культуру, а не одно тело».

Напомним, Анна Тринчер - украинская певица, блогерка и актриса, которая всеми силами старается прославиться. После обретения популярности признавалась, что не все части тела ей в себе нравятся. И недавно Анна решилась на операцию по увеличению груди, сделав третий размер.

Теперь девушка постоянно делает акцент на своей фигуре.

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