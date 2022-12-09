Певица Анна Тринчер показала, как планирует изменить имидж, обратившись к фанатам в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда прославилась благодаря сериалу "Школа". Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанатами не только своим творчеством, но и личными кадрами. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Тринчер показала себя в машине, обратившись к фанатам.

"Вопросик к вам", - написала Анна.

"Кажется, я созрела к переменам. Как лучше?", - написала Тринчер и показала себя блондинкой.

"Или так?)", - спросила Анна на еще одном сторис, где была уже русой.

А до этого Тринчер рассказала о своих отношениях с Волошиным:

"Почему он сделал тебе предложение через 7 месяцев?

Первое: два раза сходиться и расходиться. Причем так, чтобы первый раз «бортанула» ты, а второй тебя. Обязательный ингредиент: даже в периоды развода непонятная магия, химия между вами, постоянные «случайные» встречи", - написала Анна.

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