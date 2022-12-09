Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда прославилась благодаря сериалу "Школа". Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанатами не только своим творчеством, но и личными кадрами. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Тринчер показала себя в машине, обратившись к фанатам.
"Вопросик к вам", - написала Анна.
"Кажется, я созрела к переменам. Как лучше?", - написала Тринчер и показала себя блондинкой.
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"Или так?)", - спросила Анна на еще одном сторис, где была уже русой.
А до этого Тринчер рассказала о своих отношениях с Волошиным:
"Почему он сделал тебе предложение через 7 месяцев?
Первое: два раза сходиться и расходиться. Причем так, чтобы первый раз «бортанула» ты, а второй тебя. Обязательный ингредиент: даже в периоды развода непонятная магия, химия между вами, постоянные «случайные» встречи", - написала Анна.
Напомним, Анна Тринчер поддержала тренд "Венсдей", впечатлив танцами
Также Politeka сообщала, что Тринчер похвалилась важным прорывом в жизни, о таком мечтают
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