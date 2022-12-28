На своїй сторінці в Instagram підприємець розповів, чи вважає він ревнощі проявом кохання.

"Я думаю, що ревнощі – це не прояв любові, а скоріше прояв недовіри до партнера. Ревнощі насамперед - це страх. Страх, що замість тебе може бути тяжіння до якоїсь іншої людині. Ревнощі часто виражаються в постійних претензіях, прагненні тотального контролю. Людина робить все можливе, щоб не бути знехтуваною", — пише Алекс Топольський.

На його думку, низька самооцінка та залежність від партнера – це головні причини ревнощів.

"Якщо, наприклад, ви звикли себе з кимось порівнювати, то ваші ж підозри на адресу вашого партнера є абсолютно природним наслідком цього. Якщо вас ревнують, то поставте одразу питання про довіру та необхідність продовження стосунків. Найчастіше сильні ревнощі - це ознака дуже серйозних внутрішніх проблем", — пояснив "Холостяк".

Алекс також додав, що практичний спосіб вийти з подібної кризи та налагодити стосунки - намагатися говорити про свої почуття та бути відкритими.

"Придумайте якісь спільні заняття, це вас буде зміцнювати і створить гармонію. Це може бути якась спільна творчість, наприклад. Можна дивитися разом кіно, читати книгу, стрибнути з парашутом, сходити в картинну галерею або на виставку - все, що вам буде приносити задоволення. Адже саме з таких моментів, які ви отримуєте - складатиметься щастя у ваших стосунках ❤️ Намагайтеся прослідковувати за собою критичні думки щодо партнера та аналізуйте їх. Це дуже ефективно працює для вирішення проблем у стосунках", — наголосив Топольський.

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