На своей странице в Instagram предприниматель рассказал, считает ли он ревность проявлением любви.

"Я думаю, что ревность – это не проявление любви, а скорее проявление недоверия к партнеру. Ревность прежде всего - это страх. Страх, что вместо тебя может быть тяготение к какому-то другому человеку. Ревность часто выражается в постоянных претензиях, стремлении тотального контроля. Человек делает все возможное, чтобы не быть отвергнутым", - пишет Алекс Топольский.

По его мнению, низкая самооценка и зависимость от партнера – это главные причины ревности.

"Если, например, вы привыкли себя с кем-то сравнивать, то ваши же подозрения в адрес вашего партнера являются абсолютно естественным следствием этого. Если вас ревнуют, то задайте сразу вопрос о доверии и необходимости продолжения отношений. Зачастую сильная ревность - это признак очень серьезных внутренних проблем", - пояснил "Холостяк".

Алекс также добавил, что практический способ выйти из подобного кризиса и наладить отношения – пытаться говорить о своих чувствах и быть открытыми.

"Придумайте какие-то общие занятия, это вас будет укреплять и создаст гармонию. Это может быть какое-то совместное творчество, например. Можно смотреть вместе кино, читать книгу, прыгнуть с парашютом, сходить в картинную галерею или на выставку – все, что вам будет доставлять удовольствие Ведь именно из таких моментов, которые вы получаете, будет складываться счастье в ваших отношениях.❤️ Старайтесь проследить за собой критические мнения относительно партнера и анализировать их. Это очень эффективно работает для решения проблем в отношениях", - подчеркнул Топольский.

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