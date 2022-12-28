Відома акторка, Народна артистка України Ольга Сумська пригадала, як у 16 років уперше опинилася на знімальному майданчику.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка вирішила привітати українців із Міжнародним днем кіно, який відзначають 28 грудня. 56-річна Ольга Сумська показала ефектні селфі, на яких вона позує в розкішній вишиванці та з намистом, а також зблизька демонструє обличчя практично без зморщок.

"З міжнародним днем КІНО!Коли 16-літньою студенткою-першокурсницею театрального вперше вийшла на знімальний майданчик,одразу відчула справжню магію…Сподіваюсь,ще будуть ролі і цікаві проекти…Це щастя для актора!🙏🏻🎬 ", — написала артистка під світлинами.

Лайками на публікацію відреагували колеги Ольги Сумської, серед яких зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал, актор "Кріпосної" та "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк.

Українці в коментарях вітають акторку із професійним святом:

"Вітаємо Вас зі святом! З нетерпінням будемо чекати Вас в головній ролі цікавого фільму.💝🌹";

"Вітаю, пані Олечко!!! ❤️❤️❤️ Вірю, що ще не раз увімкну телевізор і дивитимусь нове українське кіно з Вами в головній ролі! Так і буде 🙏🏻";

"Цікаво було б побачити фото, коли Ви були 16-річною студенткою".

Нагадаємо, Ольга Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з росії.

Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у росії і мовчить про те, що відбувається.

Також Politeka писала, що українка жорстко розкритикувала Матвієнко з Сумською, зірка відповіла.