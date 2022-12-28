Известная актриса, Народная артистка Украины Ольга Сумская вспомнила, как в 16 лет впервые оказалась на съемочной площадке.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда решила поздравить украинцев с Международным днем ​​кино, который отмечают 28 декабря. 56-летняя Ольга Сумская показала эффектные селфи, на которых она позирует в роскошной вышиванке и с ожерельем, а также вблизи демонстрирует лицо практически без морщин.

"С международным днем ​​КИНО! Когда 16-летней студенткой-первокурсницей театрального впервые вышла на съемочную площадку, сразу почувствовала настоящую магию…Надеюсь, еще будут роли и интересные проекты…Это счастье для актера!", — написала артистка под фотографиями.

Лайками на публикацию отреагировали коллеги Ольги Сумской, среди которых звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал, актер "Крепостной" и "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк.

Украинцы в комментариях поздравляют актрису с профессиональным праздником:

"Поздравляем Вас с праздником! С нетерпением будем ждать Вас в главной роли интересного фильма. 💝🌹";

"Приветствую, госпожа Олечка!!! ❤️❤️❤️ Верю, что еще не раз включу телевизор и буду смотреть новое украинское кино с Вами в главной роли! Так и будет 🙏🏻";

"Интересно было бы увидеть фото, когда Вы были 16-летней студенткой".

Напомним, Ольга Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.