В этот раз на своей странице в Instagram звезда решила поздравить украинцев с Международным днем кино, который отмечают 28 декабря. 56-летняя Ольга Сумская показала эффектные селфи, на которых она позирует в роскошной вышиванке и с ожерельем, а также вблизи демонстрирует лицо практически без морщин.
"С международным днем КИНО! Когда 16-летней студенткой-первокурсницей театрального впервые вышла на съемочную площадку, сразу почувствовала настоящую магию…Надеюсь, еще будут роли и интересные проекты…Это счастье для актера!", — написала артистка под фотографиями.
Лайками на публикацию отреагировали коллеги Ольги Сумской, среди которых звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал, актер "Крепостной" и "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк.
Украинцы в комментариях поздравляют актрису с профессиональным праздником:
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"Поздравляем Вас с праздником! С нетерпением будем ждать Вас в главной роли интересного фильма. 💝🌹";
"Приветствую, госпожа Олечка!!! ❤️❤️❤️ Верю, что еще не раз включу телевизор и буду смотреть новое украинское кино с Вами в главной роли! Так и будет 🙏🏻";
"Интересно было бы увидеть фото, когда Вы были 16-летней студенткой".
Напомним, Ольга Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.
Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.
Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.