Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Оля Цибульська зважилася на сміливий крок і пообіцяла своїм підписникам у Instagram чесно відповісти на будь-яке їхнє запитання. Виявилося, що питань у її фанатів накопичилося чимало і стосувалися вони різноманітних сторін її життя. У результаті вийшло повноцінне інтерв'ю із відвертими відповідями від співачки.

Основний інтерес становили взаємини Олі Цибульської з її чоловіком та сином. Відповіді знаменитості довели, що в сім'ї у неї гармонія, а зі своїми коханими сином і чоловіком вона легко знаходить спільну мову.

Крім того, знаменитість запитали, як вона сама ставиться до відносин на відстані. Зараз це дуже актуальне питання, адже деякі українські жінки поїхали за кордон, доки їхні кохані залишаються в Україні.

"Бути разом це завжди рішення, яке приймають. Якщо люди його приймають, то вони шукають можливість скоротити відстань, планують зустрічі, бувають разом якнайбільше. Якщо ж почуттів уже немає або в них існує тріщина, то відстань зітре такі стосунки в пісок" , – вважає українська співачка Оля Цибульська.

Нагадаємо, співачка Оля Цибульська розповіла, чому наважилася показати чоловіка вперше за 20 років, фото.

Як Politeka повідомляла, чоловік співачки Олі Цибульської заговорив про її стосунки з Дзідзьо.

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