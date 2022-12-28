Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская решилась на смелый шаг и пообещала своим подписчикам в Instagram честно ответить на любой их вопрос. Оказалось, что вопросов у ее фанатов накопилось немало и касались они разнообразных сторон ее жизни. В итоге получилось полноценное интервью с откровенными ответами от певицы.

Основной интерес представляли взаимоотношения Оли Цибульской с ее мужем и сыном. Ответы знаменитости доказали, что в семье у нее гармония, а с любимыми сыном и мужем она легко находит общий язык.

Кроме того, у знаменитости спросили, как она сама относится к отношениям на расстоянии. Сейчас это весьма актуальный вопрос, ведь некоторые украинские женщины уехали за границу, пока их любимые остаются в Украине.

"Быть вместе это всегда решение, которое принимают. Если люди его принимают, то они ищут возможность сократить растояние, планируют встречи, бывают вместе как можно больше. Если же чувств уже нет или в них существует трещина, то растояние сотрет такие отношения в песок", - считает украинская певица Оля Цибульская.

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