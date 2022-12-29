Співачка Світлана Тарабарова нарешті вивезла в безпечне місце своїх батьків, які довгі місяці жили в окупованому Херсоні.

На своїй сторінці в Instagram артистка, яка зараз втретє вагітна, розмістила термінове відеозвернення, в якому попросила мешканців її рідного Херсона якнайшвидше виїхати з міста.

"Друзі, це дуже важливо. Всі хто зараз в Херсоні, на острові - евакуюйтесь! Ворог знаходиться на тому березі Дніпра. Район в небезпеці. Забезпечити постачання води, електрики неможливо. Так, я знаю, багато хто тримається за стіни, в яких прожили все життя, я сама 1,5 місяці благала своїх батьків і тільки вчора нам вдалося їх вивезти. Будь ласка, є офіційна евакуація, звертайтесь в штаби, які чекають на вас. Тим хто не хоче - покажіть мій пост. Пройде ця важка зима і ви повернетесь додому. Головне зараз вистояти!", — наголосила Світлана Тарабарова.

Українці в коментарях підтримали співачку:

"Рятуйте головне - життя, своє і рідних!";

"Добре, що батьки в безпеці, а ви тепер в спокої ❤️";

"Бережіть себе та своїх рідних, мирного неба Вам над головою і сил!".

Світлана Тарабарова та її продюсер Олексій Бондар одружилися восени 2016 року. Подружжя виховує сина Івана (2018) та доньку Марію (2020). У листопаді 2022 року співачка повідомила, що невдовзі втретє стане матір'ю. Вона натякнула, що в них народиться дочка.

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