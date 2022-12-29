Певица Светлана Тарабарова наконец-то вывезла в безопасное место своих родителей, которые долгие месяцы жили в оккупированном Херсоне.

На своей странице в Instagram артистка, которая сейчас третий раз беременна, разместила срочное видеообращение, в котором попросила жителей ее родного Херсона как можно быстрее уехать из города.

"Друзья, это очень важно. Все кто сейчас в Херсоне, на острове - эвакуируйтесь! Враг находится на том берегу Днепра. Район в опасности. Обеспечить поставки воды, электричества невозможно. Да, я знаю, многие держатся за стены, в которых прожили всю жизнь, я сама 1,5 месяца умоляла своих родителей и только вчера нам удалось их вывезти. Пожалуйста, есть официальная эвакуация, обращайтесь в штабы, которые ждут вас. Тем кто не хочет - покажите мой пост. Пройдет эта тяжелая зима и вы вернетесь домой. Главное сейчас выстоять!", - подчеркнула Светлана Тарабарова.

Украинцы в комментариях поддержали певицу:

"Спасайте главное – жизнь, свою и родных!";

"Хорошо, что родители в безопасности, а вы теперь в покое ❤️";

"Берегите себя и своих родных, мирного неба Вам над головой и сил!"

Светлана Тарабарова и ее продюсер Алексей Бондарь поженились осенью 2016 года. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию (2020). В ноябре 2022 певица сообщила, что вскоре в третий раз станет матерью. Она намекнула, что у них родится дочь.

Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.

Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.

Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.