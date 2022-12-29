Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала серію знімків із нової гарячої фотосесії.

Як видно, на нових фотографіях Даша з'явилася у жіночному образі – на ній вузьке чорне боді з поясом та рукавами, якого підкреслило тонку талію та апетитні вигини тіла. Доповнюють образ чорні босоніжки та прикраси. Волосся дівчини розпущене в "мокрій" укладці, а на обличчі яскравий макіяж, вона кидає загадкові погляди в камеру.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Професійно навчу закочувати очі". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову фотосесію блогерки, засинаючи її компліментами:

"Красуня".

"Неймовірна жінка".

"Неймовірно гарна".

"Як із обкладинки журналу".

"Даша! Це пожежа!".

"На Джесіку Альбу на 2м фото схожі".

"Дуже красива".

"Терміново потрібно міняти аватарку".

"Яка красива".

"По-моєму, ти зараз у найкрасивішій формі, стані та захопленні від самої себе".

"Даша, Ви чудова, енергійна, красива, мила та добра".

Нагадаємо, "Ніколи не вийде": Гросу показала кадри зі зйомок кліпу, над яким працювала перед початком війни.

Як повідомляла Politeka, "Неймовірна насолода": Нікітюк знайшла несподівану перевагу у блекауті, фото.

Також Politeka писала, що Сумська у розкішній чорній вишиванці показала, як відволікається від реальності: відео.