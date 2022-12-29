Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала серію знімків із нової гарячої фотосесії.
Як видно, на нових фотографіях Даша з'явилася у жіночному образі – на ній вузьке чорне боді з поясом та рукавами, якого підкреслило тонку талію та апетитні вигини тіла. Доповнюють образ чорні босоніжки та прикраси. Волосся дівчини розпущене в "мокрій" укладці, а на обличчі яскравий макіяж, вона кидає загадкові погляди в камеру.
У підписі до публікації Квіткова написала: "Професійно навчу закочувати очі". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову фотосесію блогерки, засинаючи її компліментами:
"Красуня".
"Неймовірна жінка".
"Неймовірно гарна".
"Як із обкладинки журналу".
"Даша! Це пожежа!".
"На Джесіку Альбу на 2м фото схожі".
"Дуже красива".
"Терміново потрібно міняти аватарку".
"Яка красива".
"По-моєму, ти зараз у найкрасивішій формі, стані та захопленні від самої себе".
"Даша, Ви чудова, енергійна, красива, мила та добра".
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