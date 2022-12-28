Популярна українська актриса Ольга Сумська, яка з початку війни залишалася у Києві та почала гастролювати та брати участь у благодійних заходах та волонтерських ініціативах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала фото та відео, на яке показала свій виступ.

Як виявилось, Ольга та її чоловік Віталій Борисюк стали учасниками новорічного фестивалю "Пісенна садиба". Для заходу актриса обрала елегантну чорну сукню із золотистою вишивкою та червоними намистами на шиї. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж з червоною помадою.

У підписі до публікації Сумська розповіла: "Хоча б на деякий час відволіклись від важких думок і суворої дійсності. Новорічний фестиваль "Пісенна садиба"! Дякуємо @suspilne_culture і Лук‘яну Галкіну! Ефір в Новорічну ніч!".

Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію артистки:

"Просто красиві та органічні! Як на мене, ви разом більше сяєте, ніж по одному!".

"Добре, коли є можливість якось відволіктися".

"Дякую, що у світі, крім зла, існують такі світлі люди-сонячки, як ви, пані Олю з паном Віталієм!".

"Молодці, пісня завжди допомагає".

"Такі всі чудові та рідні, пісні мого дитинства".

"Щирі наші українці. Нехай звучить дзвінко українська пісня, українців не зламати".

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