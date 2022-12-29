Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила серию снимков из новой горячей фотосессии.
Как видно, на новых фотографиях Даша появилась в женственном образе – на ней узкое черное боди с поясом и рукавами, которого подчеркнуло тонкую талию и аппетитные изгибы тела. Дополняют образ черные босоножки и украшения. Волосы девушки распущены в "мокрой" укладке, а на лице яркий макияж, она кидает загадочные взгляды в камеру.
В подписи к публикации Квиткова написала: "Профессионально научу закатывать глаза". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую фотосессию блогерши, засыпая ее комплиментами:
"Красавица".
"Невероятная женщина".
"Невероятно красивая".
"Как с обложки журнала".
"Даша! Это пожар!".
"На Джессику Альбу на 2м фото похожи".
"Очень красивая".
"Срочно нужно менять аватарку".
"Какая красивая".
"По-моему, ты сейчас в самой красивой форме, состоянии и восторге от самой себя".
"Даша, Вы замечательная, энергичная, красивая, милая и добрая".
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