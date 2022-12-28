Популярна українська телеведуча, інфлюенсер та блогер Леся Нікітюк, яка влітку відновила зйомки свого тревел-шоу "Ле Маршрутка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні фото, на яких показала себе в ліфті та розповіла про несподівану перевагу під час вимкнення світла.

Як видно, на нових знімках Леся сфотографувала себе у дзеркало ліфта. На першій фотографії вона з'явилася у стильній чорній дублянці, її волосся зібране в елегантну зачіску, а на обличчі легкий макіяж. На другому знімку зірка постала вже в короткій білій шубці, під якою видно теплий светр, також на ній смугасті джинси, а волосся розпущене.

У підписі до публікації Нікітюк написала: "Просто помітила, а ви пишіть чи так само. В ліфті надзвичайно приємно їхати на 15-й поверх. А коли це 2 рази на тиждень, то просто неймовірна насолода. Світла немає, а ти однаково тицяєш і клацаєш на вимикач коли заходиш у вбиральню. А коли світло з’являється, ти підсвічуєш ліхтариком з телефона, бо забуваєш що воно є".

Нагадаємо, Відомий продюсер про Олега Винника, який виїхав з України: "Якщо люди розлюбили...".

Як повідомляла Politeka, "Майстер Шеф" Клопотенко поділився рецептом ідеальної картоплі по-селянськи: готується лише за 30 хвилин.

Також Politeka писала, що Андре Тан показав, як за типом фігури ідеально підібрати сукню на Новий рік: "Для яскравого образу власниць...".