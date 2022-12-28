Популярна українська співачка Аліна Гросу, яка з початку війни залишалася в Україні, а нещодавно вирушила до Лос-Анджелесу на навчання, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина опублікувала милі фото, зроблені під час зйомок кліпу в лютому 2022 року.

Як видно, на нових фотографіях Аліна відбита в тьмяній кімнаті, яка нагадує кімнату підлітка з легким безладдям і плакатами на стінах. Перед камерою артистка з'явилася у скромному образі – чорних штанях та темно-зеленій картатій сорочці. Її волосся зібране в цікаву зачіску, а на обличчі легкий макіяж та сумний вигляд.

У підписі до публікації Гросу написала: "Фотографії з останніх зйомок кліпу в Києві, який, скоріш за все, ніколи не вийде. Хоч фотками поділюсь, знімали його 19.02.2022. Яке фото найбільш вам подобається?".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артистки:

"На цих фото у вас такий вираз, ніби ви щось відчували погане, але ще не розуміли, що саме".

"А чому кліп не вийде?"

"Я вважаю, що треба випустити цей кліп".

"Чомусь очі сумні".

"Так нехай буде пісня, навіть російською".

"Чому не вийде, Аліночко?".

"Всі фотографії гарні".

"Алінко, а ну давайте вище носа, все буде добре! Ми обов'язково ще побачимо цей кліп!".

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