Євген Клопотенко запропонував українцям приготувати холодець у фритюрі.

Нам знадоблятся такі інгредієнти:

500 г свинини (задня частина)

3,5 л води

1 цибуля

1 морква

3 ст. л. борошна

200-250 г панірувальних сухарів

2 горошини чорного перцю

3 лаврових листки

2 яйця

0,8-1 л олії (для фритюру)

сіль до смаку

Для соусу:

50 г готового вершкового білого хрону

50 г сметани

У велику каструлю викладіть свинину, залийте 3,5 л води та поставте на плиту варитися на середньому вогні. Коли м’ясо закипить, знімайте піну. Після цього додайте сіль до смаку, лавровий лист та чорний перець.

Очистьте моркву і цибулю. Розріжте овочі навпіл та вкиньте у каструлю до м’яса зі спеціями. Зробіть мінімальний вогонь і варіть свинину 4 години. Потім дістаньте м’ясо з каструлі та дайте йому охолонути. Руками порвіть м'ясо на волокна довжиною приблизно по 1 см.

Далі зірка "Мастер Шеф" готує паніровку. У першу миску всипте 3 ст. л. борошна, у другу вбийте 2 яйця та трохи збийте виделкою, у третю покладіть 200-250 г панірувальних сухарів. Кожен шматочок свинини запаніруйте спочатку в борошні, занурте у яйце та обваляйте у сухарях, потім ще раз у яйце та сухарі. Викладайте запаніровані шматочки на дошку.

В сотейник чи каструлю з товстим дном влийте 0,8-1 л олії та підігрійте її. Викладайте в гарячу олію запаніроване м’ясо та смажте до рум’яної скоринки приблизно 2-3 хвилини. Діставайте шумівкою та викладайте на паперові рушники. Подавайте із соусом з вершкового білого хрону, змішаного зі сметаною.

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