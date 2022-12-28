Євген Клопотенко запропонував українцям приготувати холодець у фритюрі.
Нам знадоблятся такі інгредієнти:
500 г свинини (задня частина)
3,5 л води
1 цибуля
1 морква
3 ст. л. борошна
200-250 г панірувальних сухарів
2 горошини чорного перцю
3 лаврових листки
2 яйця
0,8-1 л олії (для фритюру)
сіль до смаку
Для соусу:
50 г готового вершкового білого хрону
50 г сметани
У велику каструлю викладіть свинину, залийте 3,5 л води та поставте на плиту варитися на середньому вогні. Коли м’ясо закипить, знімайте піну. Після цього додайте сіль до смаку, лавровий лист та чорний перець.
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Очистьте моркву і цибулю. Розріжте овочі навпіл та вкиньте у каструлю до м’яса зі спеціями. Зробіть мінімальний вогонь і варіть свинину 4 години. Потім дістаньте м’ясо з каструлі та дайте йому охолонути. Руками порвіть м'ясо на волокна довжиною приблизно по 1 см.
Далі зірка "Мастер Шеф" готує паніровку. У першу миску всипте 3 ст. л. борошна, у другу вбийте 2 яйця та трохи збийте виделкою, у третю покладіть 200-250 г панірувальних сухарів. Кожен шматочок свинини запаніруйте спочатку в борошні, занурте у яйце та обваляйте у сухарях, потім ще раз у яйце та сухарі. Викладайте запаніровані шматочки на дошку.
В сотейник чи каструлю з товстим дном влийте 0,8-1 л олії та підігрійте її. Викладайте в гарячу олію запаніроване м’ясо та смажте до рум’яної скоринки приблизно 2-3 хвилини. Діставайте шумівкою та викладайте на паперові рушники. Подавайте із соусом з вершкового білого хрону, змішаного зі сметаною.
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