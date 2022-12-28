Евгений Клопотенко предложил украинцам приготовить холодец во фритюре.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

500 г свинины (задняя часть)

3,5 л воды

1 лук

1 морковь

3 ст. л. муки

200-250 г панировочных сухарей

2 горошины черного перца

3 лавровых листа

2 яйца

0,8-1 л растительного масла (для фритюра)

соль по вкусу

Для соуса:

50 г готового сливочного белого хрена

50 г сметаны

В большую кастрюлю выложите свинину, залейте 3,5л воды и поставьте на плиту вариться на среднем огне. Когда мясо закипит, снимайте пену. После этого добавьте соль по вкусу, лавровый лист и чёрный перец.

Очистите морковь и лук. Разрежьте овощи пополам и бросьте в кастрюлю к мясу со специями. Сделайте минимальный огонь и варите свинину 4 часа. Затем извлеките мясо из кастрюли и дайте ему остыть. Руками порвите мясо на волокна длиной примерно по 1 см.

Дальше звезда "Мастер Шеф" готовит панировку. В первую миску всыпьте 3 ст. л. муки, во вторую вбейте 2 яйца и немного взбейте вилкой, в третью выложите 200-250 г панировочных сухарей. Каждый кусочек свинины запанируйте сначала в муке, окуните в яйцо и обваляйте в сухарях, затем снова в яйцо и сухари. Выкладывайте запанированные кусочки на доску.

В сотейник или в кастрюлю с толстым дном влейте 0,8-1 л растительного масла и подогрейте его. Выкладывайте в горячее масло запанированное мясо и жарьте до румяной корочки примерно 2-3 минуты. Доставайте шумовкой и выкладывайте на бумажные полотенца. Подавайте с соусом из сливочного белого хрена, смешанного со сметаной.

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