На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як просто та смачно запекти сало.

"Ви маєте запекти сало. От взагалі без варіантів. Бо то - справжня симфонія і насолода. Ще я тут придумав, що до 31.12 буду публікувати щодня рецепти українських святкових страв, щоб ви у Новий рік йшли зі справжнім сенсом. Бо те, що стоїть на наших столах має значення. Наша їжа є відбитком нашої ментальності. А коли кожен з вас буде робити репост, то українські страви побачать декілька мільйонів людей", — радить Євген Клопотенко.

Для приготування знадобляться:

шматок сала;

5 зубчиків часнику;

сіль, паприка, перець.

"А тепер до сала. Берете таке добре красиве сало та шпигуєте часником (кожен зубчик треба занурити у сіль). На шматок сала - 5 зубчиків. Солите саме сало, засипаєте паприкою та перцем. Печете 25 хвилин при 200 градусах", — пояснює зірка "Мастер Шеф".

Українці в коментарях одразу ж оцінили рецепт:

"Ой тааак, це ще та смакота 😍😍😍";

"ой матінко! Як то смачно виглядає";

"Із задоволенням🤗 Якраз маю в морозилці знатний шмат сала і не могла придумати, що з ним зробити🤪".

Нагадаємо, Євген Клопотенко з "Мастер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.

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