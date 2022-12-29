Як зізналася артистка Злата Огневич, наступ 2023 року вона все ж таки святкуватиме. На таке рішення її підштовхнула розмова із українським захисником.

Відома українська співачка Злата Огневич поділилася, що зараз у неї геть-чисто відсутній новорічний настрій через зрозумілі кожному причини.

За словами виконавиці, вона довго вагалася, чи варто зустрічати 2023 рік. Втім, розмова з військовим, яка служить на передовій, допомогла Златі ухвалити рішення. Про це поділилася артистка в ефірі каналу "Дім" .

Виконавиця зізналася, що новорічного настрою вона взагалі не має. Більше того, святкову ялинку Злата Огневич також досі не прикрасила, адже була зайнята роботою. Проте, як зізналася артистка, наступ 2023 року вона все ж таки святкуватиме. На таке рішення її підштовхнула розмова із українським захисником.

"Мене мучили докори совісті, поки я не поспілкувалася з одним військовим, який воює на нулі, у гарячих точках. Він каже: "Златочко, ми ж воюємо, щоб ви там, у тилу, жили, і більш-менш нормально існували, тому що нам усім разом наближатися до цієї перемоги. Тому якщо ви здаєтеся, якщо ви впадете духом, то заради чого ми воюємо? Ми воюємо заради життя: посміхайтеся, якщо у вас є така нагода, але пам'ятайте, що війна триває і допомагайте нам", – поділилася знаменитість Злата Огневич.

Гучних святкувань співачка, звичайно, влаштовувати не планує.

"Я сиділа, думала: нас хочуть кудись дуже глибоко в темряву загнати - не дамо їм шансу! У мене буде ялинка, у мене буде свято! Так, настрій неідеальний, але коли з'явиться ялинка і всі ці новорічні прикраси, то стане краще", - прокоментувала Злата Огневич.

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