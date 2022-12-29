Как призналась артистка Злата Огневич, наступление 2023 года она все же будет праздновать. На такое решение ее подтолкнул разговор с украинским защитником.

Известная украинская певица Злата Огневич поделилась, что сейчас у нее напрочь отсутствует новогоднее настроение из-за понятных каждому причин.

По словам исполнительницы, она долго колебалась, стоит ли встречать 2023 год. Впрочем, разговор с военным, который служит на передовой, помог Злате принять решение. Об этом поделилась артистка в эфире канала "Дом".

Исполнительница призналась, что новогоднего настроения у нее вообще нет. Более того, праздничную елку Злата Огневич тоже до сих пор не украсила, ведь была занята работой. Тем не менее, как призналась артистка, наступление 2023 года она все же будет праздновать. На такое решение ее подтолкнул разговор с украинским защитником.

"Меня мучили угрызения совести, пока я не пообщалась с одним военным, который воюет на нуле, в горячих точках. Он говорит: "Златочка, мы же воюем, чтобы вы там, в тылу, жили, и более-менее нормально существовали, потому что нам всем вместе приближать эту победу. Поэтому если вы сдадитесь, если вы упадете духом, то ради чего мы воюем? Мы воюем ради жизни: улыбайтесь, если у вас есть такая возможность, но помните, что война продолжается и помогайте нам", – поделилась знаменитость Злата Огневич.

Громких празднований певица, конечно же, устраивать не планирует.

"Я сидела, думала: нас хотят куда-то очень глубоко в темноту загнать – не дадим им шанса! У меня будет елка, у меня будет праздник! Да, настроение неидеальное, но когда появится елка и все эти новогодние украшения, то станет лучше", – прокомментировала Злата Огневич.

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