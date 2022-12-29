Головний герой 12 сезону шоу "Холостяк" Алекс Топольський у кожному ефірі вражає мережу своїми висловлюваннями на побаченнях із дівчатами. Це бурхливо обговорюють у мережі. Цього разу самі дівчата влаштували цікаву бесіду та стали причиною дискусій у мережі.

«#Холостяк Як уникнути конфлікту:

- Що тебе образило?

– Та я вже не пам'ятаю 😅» - цитують розмову учасниць проекту у мережі.

В Інстаграм почали обговорювати побачене:

«Віка така Віка, а взагалі, Катя її добре в цьому випуску на місце поставила 👏; Чому конфлікт із Гришею ніхто не показав, усі вирізали;

Не треба уникати конфліктів) адже станете зручною людиною. Треба вміти поводитись у конфлікті; Дуже примітивно-награно, холостяк уже не той 😕;

Віка сильно "центрову" із себе корчила; Я королева👸люблю цей момент🤌; Дівчаткам час у шоу коміків взагалі, страх».

Трохи раніше в Instagram підприємець Топольський розповів, чи вважає він ревнощами проявом кохання.

"Я думаю, що ревнощі - це не прояв любові, а скоріше прояв недовіри до партнера. Ревнощі насамперед - це страх. Страх, що замість тебе може бути тяжіння до якоїсь іншої людини. Ревнощі часто виражаються в постійних претензіях, прагненні тотального контролю. Людина робить все можливе, щоб не бути знехтуваною", - пише Алекс Топольський.

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Топольський після прем'єри відверто розповів про кохання та стосунки.

Також Politeka писала, що "Холостяк" Топольський після прем'єри шоу здивував новим одкровенням.