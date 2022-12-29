Главный герой 12 сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский в каждом эфире поражает сеть своими высказываниями на свиданиях с девушками. Это бурно обсуждают в сети. В этот раз сами девушки устроили интересную беседу и стали причиной для дискуссий в сети.
«#Холостяк Как избежать конфликта:
– Что тебя обидело?
– Да я уже не помню 😅» - цитируют беседу участниц проекта в сети.
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В Инстаграм принялись обсуждать увиденное:
«Вика такая Вика а вообще, Катя ее хорошо в этом выпуске на место поставила 👏; Почему конфликт с Гришей никто не показал, все вырезали;
Не надо избегать конфликтов) ведь станете удобным человеком. Надо уметь вести себя в конфликте; Очень примитивно-наиграно,холостяк уже не тот😕;
Вика сильно "центровую" из себя корчила; Я королева👸обожаю этот момент🤌; Девочкам пора в шоу комиков вообще, страх».
Чуть ранее в Instagram предприниматель Топольский рассказал, считает ли он ревность проявлением любви.
"Я думаю, что ревность – это не проявление любви, а скорее проявление недоверия к партнеру. Ревность прежде всего - это страх. Страх, что вместо тебя может быть тяготение к какому-то другому человеку. Ревность часто выражается в постоянных претензиях, стремлении тотального контроля. Человек делает все возможное, чтобы не быть отвергнутым", - пишет Алекс Топольский.
Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.
Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.
Также Politeka писала, "Холостяк" Топольский после премьеры шоу удивил новым откровением.