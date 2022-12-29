Як пише Politeka.net, Алекс Топольський - успішний американський бізнесмен, який став новим "Холостяком". Сезон у розпалі та українці з нетерпінням чекають оголошення переможниці. Тим часом одна з фавориток бізнесмена – Олександра Мудра несподівано поділилася кадрами зі США, де вона опинилася. Відповідні фото учасниця розмістила у своєму блозі Інстаграм.

"Всі приходять сюди з різних причин", - написала лаконічно Саша у блозі.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків та написали коментарі:

"Якщо Нью-Йорк то напевно ви перемогли!";

"мене заблокувала Віка за те, що я вболіваю за тебе, а не за її";

"Вау фото:) я теж вчора була там, але ввечері";

"Сашуля обояшка. З наступаючим Новим роком вас".

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