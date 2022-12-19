Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный американских бизнесмен украинского происхождения. В этом году звезда стал главным героем шоу "Холостяк". Сезон несколько раз переносился, но во второй половине осени все же вышел на экраны. Теперь у Алекса активно растет фан-база в Инстаграм и звезда активно подогревает интерес к проекту и своей персоне. А в этот раз Топольский решил рассказать, как изменил жизнь в США на остров.

"Сейчас немного расскажу вам о моей жизни на Бали", - написал Топольский в первом сторис.

"Вообще я приехал сюда не просто так. Решаю рабочие вопросы.. Мы расширяем нашу сеть апартаментов, поэтому я тут в поискал премиального жилья для бизнеса", - добавил Алекс.

"Но этот процесс не быстрый, поэтому я уже успел тут обжиться", - продолжил звезда.

"Очень долго привыкал к климату, очень высокая влажность. А еще тут ящерицы буквально везде", - рассказал Топольский.

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