Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный американских бизнесмен украинского происхождения. В этом году звезда стал главным героем шоу "Холостяк". Сезон несколько раз переносился, но во второй половине осени все же вышел на экраны. Теперь у Алекса активно растет фан-база в Инстаграм и звезда активно подогревает интерес к проекту и своей персоне. А в этот раз Топольский решил рассказать, как изменил жизнь в США на остров.
"Сейчас немного расскажу вам о моей жизни на Бали", - написал Топольский в первом сторис.
"Вообще я приехал сюда не просто так. Решаю рабочие вопросы.. Мы расширяем нашу сеть апартаментов, поэтому я тут в поискал премиального жилья для бизнеса", - добавил Алекс.
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"Но этот процесс не быстрый, поэтому я уже успел тут обжиться", - продолжил звезда.
"Очень долго привыкал к климату, очень высокая влажность. А еще тут ящерицы буквально везде", - рассказал Топольский.
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