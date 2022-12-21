Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный западный бизнесмен из Украины. Звезда в этом году стал главным героем шоу "Холостяк", который сейчас выходит на экранах украинцев. Не забывает Топольский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда рассказал, какие ценит качества в людях.

"Больше всего, не больше всего, а несколько всего... Я ценю чувство юмора, оно должно быть топ. Мы должны быть на одной волне, потому что чувство юмора является индикатором интеллекта. Если она не занимается собой, не развивается как личность, мне будет скучно и грустно. И это важно. Также, это просто априори, она должна любить жизнь", - сказал Топольский.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Точно не Саша Мудрая, больше под описание подходит Катя";

"рассказал о Кате";

"такое впечатление, словно он сам себе пишет вопрос".

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